Original-Research: SBF AG - von Montega AG



14.09.2026 / 15:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.09.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach, Kai Kindermann

Preview H1: Weiteres Ergebniswachstum erwartet



SBF wird demnächst den Bericht zum ersten Halbjahr 2026 vorlegen. Wir erwarten einen Umsatzrückgang gegenüber dem stark ausgelasteten Vorjahreszeitraum, zugleich aber eine deutliche Ergebnisverbesserung infolge der umgesetzten Kostensenkungen.



[Tabelle]



Schienenfahrzeuge sequenziell besser bei anspruchsvollem Vorjahresvergleich: Das erste Halbjahr 2025 war im Segment Schienenfahrzeuge von einer hohen Auslastung geprägt, weshalb wir für H1/26 eine Abschwächung erwarten. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025, in dem das Segment lediglich 7,9 Mio. EUR erlöste, dürfte sich die Entwicklung u.E. jedoch sequenziell verbessern. Da SBF just-in-sequence erst kurz vor Fertigstellung der Züge auf Abruf liefert, spiegeln die Schwankungen weiterhin die Produktionsfortschritte der Fahrzeughersteller wider, während die strukturelle Nachfrage weiterhin hoch sein dürfte. Auf Konzernebene erwarten wir in Summe Erlöse i.H.v. 19,7 Mio. EUR (-10,1% yoy).



Lunux erweitert das Angebot über Partnerschaft mit CONLED: Gemeinsam mit CONLED wird industriellen Kunden künftig Beleuchtung als Contracting-Modell angeboten. Damit können Kunden ohne Anfangsinvestition von geringerem Strombedarf und höherer Beleuchtungsqualität profitieren. Die Finanzierung und Wartung wird dabei von CONLED übernommen, während SBF den Verkauf weiterhin direkt verumsatzt. Im kommunalen Bereich sehen wir unverändert Chancen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klima, erwarten die Mittelverwendung auf kommunaler Ebene aber vor allem in den Folgejahren. Die bereits angelaufenen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur dürften sich positiv auf Projekte im Bereich Bahnhöfe und Bahnsteige auswirken, wobei dieser Bereich einen vergleichsweise geringen Umsatzanteil ausmacht.



Ergebnisverbesserung trotz Umsatzrückgangs: Für das erste Halbjahr 2026 erwarten wir ein EBITDA von 0,9 Mio. EUR (Vj.: 0,4 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 4,4% (Vj.: 2,0%) entspricht. Dies dürfte trotz des schwankenden Umsatzniveaus durch die erfolgten Kostensenkungen und den Wegfall einmaliger Belastungen ermöglicht werden. Hierzu zählten im Vorjahr Aufwendungen im Zusammenhang mit der Produktionsverlagerung nach Budweis sowie eine Wertberichtigung auf eine Forderung i.H.v. 0,4 Mio. EUR.



Fazit: Wir erwarten ein Halbjahr, das einen weiteren Beleg für die Wirksamkeit der bereits umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen liefern dürfte. Gleichzeitig dürfte die Umsatzentwicklung das vorhandene Potential noch nicht widerspiegeln. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 6,50 EUR.







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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_



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