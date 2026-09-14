Die Bayer-Aktie zeigt sich zur Wochenmitte in deutlicher Kauflaune. Am Montagvormittag legte das Papier des Agrarchemie- und Pharmakonzerns um 2,5 Prozent auf 49,36 € zu. Damit ist die Aktie seit Jahresbeginn rund ein Drittel im Plus und belegt im Dax den zweiten Platz unter den stärksten Werten. Was vor Gericht entschieden wird Der Auslöser für den Kursanstieg ist eine Anhörung vor einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri. Dort geht es um die finale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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