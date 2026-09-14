UniCredit steht bei der geplanten Übernahme der Commerzbank kurz vor einem entscheidenden Schritt. Nachdem sich die italienische Großbank fast 50 Prozent der Stimmrechte gesichert hat, sucht die Bundesregierung nun das Gespräch mit UniCredit-Chef Andrea Orcel. Im Mittelpunkt stehen Arbeitsplätze, Börsennotierung und die künftige Rolle der Commerzbank für den deutschen Mittelstand.Bund verliert an Verhandlungsmacht Die Ausgangslage hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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