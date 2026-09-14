München (ots) -Die Thüga Aktiengesellschaft engagiert sich als Partner der Handelsblatt Energy Awards in der Kategorie "Energy Transformation Excellence". In dieser werden Unternehmen ausgezeichnet, die mit innovativen Geschäftsmodellen und erfolgreichen Transformationsprojekten die Energieversorgung zukunftsfähig gestalten. Bis 2. Oktober 2026 können Bewerbungen für die Branchenauszeichnung eingereicht werden.Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft, wurde in die Jury der Handelsblatt Energy Awards berufen. "Versorgungssicherheit. Bezahlbarkeit. Klimaschutz. Wer nur eines davon liefert, liefert zu wenig", so Alsheimer. "Die Transformation des Energiesystems gelingt nur, wenn alle drei Ziele zusammengedacht werden - nicht gegeneinander ausgespielt."Stadtwerke und regionale Energieversorger leisten genau das: "In einer Zeit geopolitischer Unsicherheit und volatiler Märkte halten sie Netze stabil und resilient, sichern eine bezahlbare Versorgung und treiben gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien, die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und die Digitalisierung voran. Die kommunale Energiewirtschaft verbindet Innovationskraft mit gesellschaftlicher Verantwortung - wirtschaftlich tragfähig und krisenfest, gerade weil sie vor Ort verankert ist."Preiswürdige ProjekteDeshalb unterstützt die Thüga die Handelsblatt Energy Awards in der Kategorie "Energy Transformation Excellence". "Die Transformation des Energiesystems gelingt nur, wenn zukunftsweisende Technologien, kluge Finanzierungsmodelle und mutige unternehmerische Ansätze ineinandergreifen. Tatsächliche Wirkung entsteht jedoch erst durch die Menschen dahinter, die Verantwortung übernehmen und Wandel gestalten", so Alsheimer.Mit ihrem Engagement repräsentiert die Thüga insbesondere die Expertise der Stadtwerke und regionalen Energieversorger bei der Transformation des Energiesystems. Sie treiben den Ausbau erneuerbarer Energien, die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, die Digitalisierung der Netze sowie innovative Kundenlösungen vor Ort maßgeblich voran.Bewerbungsphase läuftDie Handelsblatt Energy Awards wurden vom Handelsblatt und der Initiative CEO der Zukunft ins Leben gerufen. Sie würdigen Unternehmen und Personen, die die Transformation der Energiewirtschaft aktiv gestalten und mit innovativen Lösungen messbare Wirkung erzielen. Die Bewerbungsphase für die Handelsblatt Energy Awards 2027 läuft bis zum 2. Oktober 2026. Die Preisverleihung findet am 27. Januar 2027 im Rahmen der Handelsblatt Energie Woche in Berlin statt. Weitere Informationen sind unter energyawards.handelsblatt.com verfügbar.Über Thüga:Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser.Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im Jahr 2025 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro. Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern. Mit rund 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 2 in der Wasserversorgung (über 1 Million Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (über 12.000 GWh p.a.) und ist mit über 13.000 Ladepunkten größte Betreiberin von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in Deutschland.www.thuega.deThüga auf LinkedIn folgen (https://www.linkedin.com/company/th-ga-aktiengesellschaft)Pressekontakt:Dr. Detlef Hugdetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18807/6351894