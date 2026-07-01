Bestehende Leitungen besser auslasten oder doch das Stromnetz ausbauen. Vor dieser Frage stehen viele Netzbetreiber gerade vor dem weiter starken Ausbau von Photovoltaik-Anlagen, Windparks oder Batteriespeichern in Deutschland, die alle ans Netz wollen. Ein Pilotprojekt in Thüringen soll nun den Weg weisen, wie ohne Netzausbau mehr Leistung im Verteilnetz integriert werden kann. In Hopfgarten bei Weimar kommt ist dafür ein Kompakt-Mittelspannungslängsregler (MSLR) errichtet worden, den Thüga, TEN Thüringer Energienetze und Hitachi Energy gemeinsam entwickelt haben. Der Kompakt-Mittelspannungslängsregler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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