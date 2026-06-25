Der Industrial Accelerator Act der EU verpflichtet kommunale Versorgungsunternehmen ab 2029 "Made in Europe"-Produkte zu beschaffen. Da Private Energieversorger von den Regeln ausgenommen sind, befürchtet der Verbund kommunaler Energie- und Wasserversorger Thüga Wettbewerbsnachteile. Um die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, sollen nach den Vorgaben des Industrial Accelerator Act (IAA) der EU öffentliche Auftraggeber ab 2029 verpflichtend "Made in Europe"- und CO2-arme Produkte beschaffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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