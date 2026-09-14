Ausreichend Cash für eine erstmalige Dividende seit dem Listing vor knapp fünf Jahren hätte MHP Hotel wohl. Das hat CEO Jörg Frehse auf der Investorenkonferenz zur Vorlage der Halbjahreszahlen 2026 noch einmal ausdrücklich bestätigt. Und der Betreiber von Premiumhotels im deutschsprachigen Raum ist grundsätzlich auch gewillt, "dem Kapitalmarkt etwas zurückzugeben dafür, dass man uns hier über Jahre die Stange gehalten hat", wie Frehse es ausdrückt. Ob zur Hauptversammlung (HV) im kommenden Jahr aber tatsächlich ein Dividendenvorschlag auf der Agenda stehen wird, ist nochmal eine andere Frage, die sich jetzt nicht verbindlich beantworten lässt. Immerhin musste MHP Hotel gerade erst die Umsatzprognose für 2026 auf 220 bis 225 Mio. Euro (zuvor: 225 Mio. Euro) leicht nach unten konkretisieren. Bezogen auf das daraus zu erwartende EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) haben die Münchner ihre Guidance von bislang mehr als 10 Mio. Euro auf nun rund 8 Mio. Euro reduziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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