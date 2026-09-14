New York - Die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) hat US-Technologieaktien am Montag deutlich belastet. Zudem gab der anhaltende Höhenflug der Ölpreise den Konjunktur- und Inflationsängsten am Markt neue Nahrung. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn büsste der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 1,24 Prozent auf 29.004 Punkte ein. Hier gerieten vor allem die Titel der für KI entscheidenden Halbleiterbranche unter massiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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