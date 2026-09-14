Automatisiertes Einkaufen mithilfe von KI-Agenten könnte schon bald Realität werden. Doch ungeklärt sind vor allem einige Fragen im Hinblick auf Risiken, wenn man der KI das eigene Bankkonto anvertraut. Ein Know-Your-Agent-Framework soll dafür mehr Sicherheit schaffen. Wenn KI-Agenten in Zukunft weitgehend autonom für ihre Nutzer:innen einkaufen und bezahlen können, müssen Händler:innen und Zahlungsanbieter erkennen können, wer oder was da eigentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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