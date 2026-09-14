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BERENBERG nimmt Coverage auf und empfiehlt die 2G Energy Aktie zum Kauf



14.09.2026 / 16:52 CET/CEST

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BERENBERG nimmt Coverage auf und empfiehlt die 2G Energy Aktie zum Kauf Heek, 14. September 2026 - Die 2G Energy AG, (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, wird nun auch von den Analysten von BERENBERG gecovert. BERENBERG empfiehlt heute unter dem Titel "Gassing up AI" die 2G Aktie zum Kauf, mit einem Kursziel von 91,00 Euro (Konsens der übrigen Analysten: Kaufen, Kursziel 73 bis 80 Euro). BERENBERG-Analyst Robert-Jan van der Horst hebt 2Gs Wachstumspotenziale durch die Kapazitätsausweitung um rund 750 MW bis Jahresende 2027 hervor. Bereits jetzt würde die durch Anzahlungen abgesicherte Projektpipeline Planbarkeit bis weit ins Jahr 2029 hinein bieten und durch die zügige Auslastung der zusätzlichen Kapazitäten werde nicht nur 2Gs Umsatz ankurbelt, sondern auch dessen mittelfristige Rentabilität steigen. Das starke Wachstum des Neuanlagen-Segments im Bereich Data Center würde mittelfristig auch den hochprofitablen Serviceumsatz ankurbeln. Gute Absatzaussichten bestünden zudem durch das Biomasse-Paket (finanzielle Anreize für die Modernisierung des bestehenden Anlagenbestands). 2G sei als Marktführer im deutschen Biogas-KWK-Segment mit einem geschätzten Marktanteil von ca. 30 % gut positioniert, um von den Modernisierungsinvestitionen zu profitieren, die durch das Biomassepaket freigesetzt werden. Herausgestellt wird zudem der Ausbau eines zweiten Wachstumsbereichs im Bereich der Wärmepumpen. Hier profitiere 2G vom Fokus auf klimafreundliche Kältemittel sowie auf Produkte, die sehr hohe Vorlauftemperaturen erreichen können (weshalb 2G anspruchsvolle industrielle und kommunale Anwendungen abdecken könne, darunter Hochtemperatur-Prozesswärme und Abwärmerückgewinnung). Darüber hinaus profitiere 2G durch die Integration von Wärmepumpen in das KWK-Angebot (Green Cube-Lösung). Durch dieses verfügt 2G im Vergleich zu größeren Herstellern von Wärmepumpen für den Wohnbereich über langjährige Erfahrung mit komplexeren Projekten zur industriellen Energieversorgung. Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der containerisierten Kraftwerke sowie der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%. 2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2026

23. September Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, München

29. September Veröffentlichung vorläufiger Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2026

01. Oktober 1. Capital Markets Day, Heek

15. Oktober Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

23. November Veröffentlichung Umsatz und EBIT Q3 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



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