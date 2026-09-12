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WKN: A2LQV6 | ISIN: US48251W1045 | Ticker-Symbol: KR51
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11.09.26 | 20:47
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KKR & CO INC 5-Tage-Chart
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86,8487,4211.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
2G ENERGY
2G ENERGY AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
2G ENERGY AG54,75+1,77 %
ALMONTY INDUSTRIES INC13,400+0,26 %
COMFORT SYSTEMS USA INC1.455,00-0,27 %
KKR & CO INC87,12-0,02 %
QUANTA SERVICES INC560,00-0,18 %
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