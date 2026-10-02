Alarm bei Renk. Die Aktie ist unter die Marke von 40 EUR gerutscht. Damit hat sie sich seit dem Allzeithoch im Oktober 2025 mehr als halbiert. Für neue Nervosität sorgte ein Analystenkommentar. In diesem wurde vor einem möglicherweise enttäuschenden dritten Quartal 2026 gewarnt. Zum Kauf empfohlen wird die Aktie von Almonty. Analysten erwarten, dass der Wolframproduzent Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren kräftig steigern wird. 2028 sollen mehr als 1 Mrd. USD umgesetzt werden. Almonty dürfte dann der größte westliche Anbieter des kritischen Rohstoffs sein. Auch TKMS wird von Analysten zum Kauf empfohlen. Ein Rekordauftrag nimmt immer mehr Formen an. Dabei ist das Auftragsbuch schon jetzt voll. Die Aktie tut sich allerdings schwer.Den vollständigen Artikel lesen ...
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