EQS-Ad-hoc: Fourcore Tech Finance / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
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Fourcore Tech Finance Ltd. (voremals: Cardea Luna Capital Partners Ltd.), London, Vereinigtes Königreich
ISIN DE000A3L2XXX / WKN A3L2B9 und ISIN DE000A3K5XXX / WKN A3K5H6Fourcore Tech Finance Ltd.: Update zur Neuausrichtung der Kapitalstruktur und zum Zeitpunkt der Zinszahlungen im September 2026
London, Vereinigtes Königreich, 14. September 2026. Fourcore Tech Finance Ltd. (vormals: Cardea Luna Capital Partners Ltd.) (die "Gesellschaft ") hat heute beschlossen, die umfassende Neuausrichtung seiner Finanz- und Kapitalstruktur weiter voranzutreiben. Ziel dieses Prozesses ist es, einen nachhaltigen langfristigen finanziellen Rahmen für die künftigen Aktivitäten der Gesellschaft zu schaffen und den Inhabern der ausstehenden Schuldverschreibungen eine koordinierte Gesamtlösung anzubieten.
Ende der Insiderinformation
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fourcore Tech Finance
|4 Fitzhardinge St.
|W1H 6EG London
|Großbritannien
|Internet:
|www.fourcore.com
|ISIN:
|DE000A3K5XXX, DE000A3L2XXX
|WKN:
|A3K5H6, A3L2B9
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|LEI Code:
|984500EFUA6B94S7DE96
|EQS News ID:
|2398802
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2398802 14.09.2026 CET/CEST