EQS-Ad-hoc: Fourcore Tech Finance / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fourcore Tech Finance Ltd. (zuvor: Cardea Luna Capital Partners Ltd.), London, Vereinigtes Königreich - ISIN DE000A3K5H67, WKN A3K5H6
Fourcore Tech Finance Ltd. fordert Anleihegläubiger zur Abstimmung über Änderung der Anleihebedingungen auf
London, Vereinigtes Königreich, 29. Januar 2026 - Die Fourcore Tech Finance Ltd. fordert die Inhaber ihrer 10 %-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3K5H67; WKN A3K5H6) zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung auf.
Die Abstimmung findet im Zeitraum vom 18. Februar 2026 um 0:00 Uhr (MEZ) bis 20. Februar 2026 um 24:00 Uhr (MEZ) statt.
Beschlussgegenstand ist die Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen im Hinblick auf Verzinsung sowie die Laufzeit der Anleihe. Die Änderungen umfassen eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 16. September 2029, eine Erhöhung des jährlichen Kupons von 10 % auf 10,25 % sowie eine Änderung des Fälligkeitszeitpunkts der Kuponzahlung vom 28. Februar auf den 16. September.
Aufgrund von Verzögerungen bei mehreren Ereignissen, aus denen Zahlungseingänge erwartet werden, wird die Emittentin nicht in der Lage sein, wie ursprünglich vorgesehen die letztmalige Auszahlung des Kupons sowie die Rückzahlung der Anleihe am 28. Februar 2026 zu leisten.
Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe wird am 30. Januar 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Kontakt:
Fourcore Tech Finance Ltd
ISIN: DE000A3K5H67, WKN: A3K5H6
Börse und Handelssegment:
Börse Frankfurt, Basic Board
Identität der mitteilenden Person:
Jordan Waring; Geschäftsführer (Director)
Ende der Insiderinformation
29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fourcore Tech Finance
|4 Fitzhardinge St.
|W1H 6EG London
|Großbritannien
|Telefon:
|+34 605 520 618
|E-Mail:
|alfredo.raez@fourcorecapital.com
|Internet:
|www.fourcore.com
|ISIN:
|DE000A3K5H67, DE000A3L2B98
|WKN:
|A3K5H6, A3L2B9
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2268102
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2268102 29.01.2026 CET/CEST