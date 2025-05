EQS-Ad-hoc: Fourcore Tech Finance / Schlagwort(e): Anleihe

Fourcore Tech Finance Ltd: Verhandlungen mit Gläubigern; Nichtleistung der Zinszahlung bei 10-%-Unternehmensanleihe



Fourcore Tech Finance Ltd: Verhandlungen mit Gläubigern; Nichtleistung der Zinszahlung bei 10-%-Unternehmensanleihe London, Vereinigtes Königreich, 19. Mai 2025 - Die Fourcore Tech Finance Ltd (zuvor: Cardea Luna Capital Partners Ltd) ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie mit dem überwiegenden Teil der Gläubiger ihrer 10-%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3K5H67; WKN A3K5H6) ("Anleihe 2026") Vereinbarungen über den Verzicht auf die zum 28. Februar 2025 fällig gewordenen Zinsen und den Umtausch ihrer Anleihen in die ebenfalls von der Gesellschaft ausgegebene 10,25-%-Unternehmensanleihe mit Laufzeit bis zum 16. September 2029 (ISIN DE000A3L2B98; WKN A3L2B9) abgeschlossen hat. Die Gesellschaft hat die zum 28. Februar 2025 fällig gewordenen Zinsen der Anleihe 2026 bisher nicht - und damit auch nicht innerhalb der Frist von 30 Tagen gemäß § 9 (1) (a) der Anleihebedingungen - gezahlt. Die Gesellschaft hat beschlossen, die Zahlung aufzuschieben. Sie führt derzeit konstruktive Gespräche mit den verbleibenden bekannten Gläubigern, um für alle Seiten vorteilhafte Restrukturierungsbedingungen zu erzielen. Diese sollen mit den bereits mit dem überwiegenden Teil der Gläubiger getroffenen Vereinbarungen im Einklang stehen.



Kontakt: Fourcore Tech Finance Ltd

4 Fitzhardinge St.

London W1H 6EG

England, Vereinigtes Königreich

E-Mail: investor-relations@cardeluna.co.uk

Internet: https://cardealuna.co.uk/ ISIN: DE000A3K5H67, WKN: A3K5H6

ISIN: DE000A3L2B98; WKN: A3L2B9



Börse und Handelssegment: Börse Frankfurt, Basic BoardIdentität der mitteilenden Person: Alfredo Raez, in Vertretung des Vorstands als Bevollmächtigter



