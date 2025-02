Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Fourcore Tech Finance Ltd (zuvor: Cardea Luna Capital Partners Ltd) ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie die zum 28. Februar 2025 fällig werdenden Zinsen zu ihrer 10%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3K5H67/ WKN A3K5H6) nicht am 28. Februar 2025 zahlen wird. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

