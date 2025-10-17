EQS-Ad-hoc: Fourcore Tech Finance / Schlagwort(e): Anleihe

Fourcore Tech Finance Ltd.: Aktualisierung zur Zinszahlung



17.10.2025 / 19:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

(Ad-hoc-Mitteilung)



Fourcore Tech Finance Ltd.: Aktualisierung zur Zinszahlung



London, Vereinigtes Königreich, 17. Oktober 2025 - Die Fourcore Tech Finance Ltd. (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie fällige Zinsen zu ihrer 10,25 %-Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3L2B98) nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist von 30 Tagen nach Fälligkeit zahlen wird. Das Management der Gesellschaft unternimmt alle erforderlichen Maßnahmen, um die Zinszahlung bis nächste Woche zu gewährleisten. Sollte die Zahlung innerhalb dieses Zeitraums nicht erfolgen können, wird die Gesellschaft unverzüglich ein Abstimmungsverfahren ohne Gläubigerversammlung einleiten, das den Anleihegläubigern die Möglichkeit gibt, über vorgeschlagene Maßnahmen im Hinblick auf die Finanzierungsstruktur der Anleihe und den Zeitpunkt der Begleichung der ausstehenden Zinsen abzustimmen. Zu den in Betracht kommenden Maßnahmen gehört unter anderem eine Umwandlung der Anleihe in Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaft wird die vollständige Einberufung zur Teilnahme an der Abstimmung, einschließlich der vorgeschlagenen Beschlüsse und maßgeblicher Fristen, gemäß den gesetzlichen Anforderungen veröffentlichen.



Kontakt: Fourcore Tech Finance Ltd

Unit C, 111 Seven Sisters Road

Finsbury Park

London N7 7FN

England, Vereinigtes Königreich

E-Mail: investor-relations@cardeluna.co.uk

Internet: https://cardealuna.co.uk/



Börse und Handelssegment: Börse Frankfurt, Basic Board



Identität der mitteilenden Person: Alfredo Raez, in Vertretung des Vorstands als Bevollmächtigter



Ende der Insiderinformation



