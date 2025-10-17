EQS-Ad-hoc: Fourcore Tech Finance / Schlagwort(e): Anleihe
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Das Management der Gesellschaft unternimmt alle erforderlichen Maßnahmen, um die Zinszahlung bis nächste Woche zu gewährleisten. Sollte die Zahlung innerhalb dieses Zeitraums nicht erfolgen können, wird die Gesellschaft unverzüglich ein Abstimmungsverfahren ohne Gläubigerversammlung einleiten, das den Anleihegläubigern die Möglichkeit gibt, über vorgeschlagene Maßnahmen im Hinblick auf die Finanzierungsstruktur der Anleihe und den Zeitpunkt der Begleichung der ausstehenden Zinsen abzustimmen. Zu den in Betracht kommenden Maßnahmen gehört unter anderem eine Umwandlung der Anleihe in Gesellschaftsanteile.
Die Gesellschaft wird die vollständige Einberufung zur Teilnahme an der Abstimmung, einschließlich der vorgeschlagenen Beschlüsse und maßgeblicher Fristen, gemäß den gesetzlichen Anforderungen veröffentlichen.
Fourcore Tech Finance Ltd
Börse Frankfurt, Basic Board
Alfredo Raez, in Vertretung des Vorstands als Bevollmächtigter
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fourcore Tech Finance
|4 Fitzhardinge St.
|W1H 6EG London
|Großbritannien
|Telefon:
|+34 605 520 618
|E-Mail:
|alfredo.raez@fourcorecapital.com
|Internet:
|www.fourcore.com
|ISIN:
|DE000A3K5H67, DE000A3L2B98
|WKN:
|A3K5H6, A3L2B9
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2215112
