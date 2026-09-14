Im oberösterreichischen Wagenham hat NGEN einen Batteriespeicher mit 85 Megawatt Leistung und 170 Megawattstunden Kapazität ans Netz gebracht. "Dies ist derzeit Österreichs größtes systemkritisches Batteriespeicher und eines der größeren Projekte seiner Art in Europa", erklärte NGEN-CEO Roman Bernard in einem Linkedin-Post am Freitag. NGEN hatte bereits zuvor zwei große Batteriespeicher in Österreich ans Netz gebracht, einen in Kärnten, den anderen in der Steiermark. Das Projekt in Oberösterreich sei jedoch "ein Schritt in eine völlig neue Liga", so Bernard weiter. Es handele sich um "ein zweistündiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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