Nun ist es offiziell: Am 24. September wird sich der Bundestag in erster Lesung zunächst mit dem Entwurf für die EEG-Novelle 2027 befassen. Direkt im Anschluss ist die erste Lesung des Entwurfs für das Netzpaket in der aktuellen Tagesordnung vorgesehen. Für beide Punkte sind jeweils 25 Minuten Zeit eingeplant. In der ersten Lesung, die 20 Minuten dauert, nehmen traditionell Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien Stellung zu den Plänen der Regierung. Anschließend werden die Entwürfe zur weiteren Verhandlung in die zuständigen Ausschüsse verwiesen. Die Tagesordnung des Bundestags wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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