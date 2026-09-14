Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
07/09/2026
FR0014000MR3
35 000
71.5934
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
07/09/2026
FR0014000MR3
15 000
71.5662
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
08/09/2026
FR0014000MR3
48 000
71.1722
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
08/09/2026
FR0014000MR3
22 000
71.1826
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
08/09/2026
FR0014000MR3
62 604
71.1619
CEUO
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
08/09/2026
FR0014000MR3
54 215
71.1100
BATF
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
08/09/2026
FR0014000MR3
25 000
71.4300
JEFS
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
09/09/2026
FR0014000MR3
17 000
71.2879
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
09/09/2026
FR0014000MR3
58 000
71.4100
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
09/09/2026
FR0014000MR3
230 000
71.2552
JEFS
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
10/09/2026
FR0014000MR3
41 000
71.0705
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
10/09/2026
FR0014000MR3
71 093
70.7770
CEUO
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
10/09/2026
FR0014000MR3
9 000
71.1998
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
10/09/2026
FR0014000MR3
335 000
71.1893
XOFF
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
11/09/2026
FR0014000MR3
36 000
71.2270
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
11/09/2026
FR0014000MR3
14 000
71.2530
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
11/09/2026
FR0014000MR3
36 694
70.9000
CEUO
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
11/09/2026
FR0014000MR3
312 500
71.3482
XOFF
TOTAL
1,422,106
71.2284
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260914862487/en/
Contacts:
Eurofins Scientific SE