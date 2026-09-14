Erst am vergangenen Freitag hatte ich in meiner Analyse zur Infineon-Aktie das unverändert bearishe Chartbild und 54,26 € als entscheidenden Trigger hervorgehoben. Zum Wochenstart verliert der DAX-Titel in der Spitze bereits knapp -9% und unterschreitet diese Unterstützung intraday zeitweise bis auf 53,40 €. Für die Aktivierung des nächsten Verkaufssignals kommt es nun auf einen nachhaltigen Bruch beziehungsweise den Tagesschluss an. Gelingt keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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