UniCredit bleibt für Bank of America Favorit unter Europas Großbanken, Zinsergebnis, Commerzbank-Deal und Kapitalpuffer sprechen für die Aktie. Die Analysten heben ihr Kursziel deutlich an und bestätigen ihre Kaufempfehlung. UniCredit bleibt für Bank of America Favorit unter Europas Großbanken. Die Analysten widerlegen fünf gängige Annahmen und bestätigen ihre Kaufempfehlung, das Kursziel steigt von 100 auf 113 Euro. Erster Punkt: das Zinsergebnis. Kritiker fürchten, UniCredit erkaufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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