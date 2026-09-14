EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
CEWE beschließt Aktienrückkauf
Oldenburg, 14. September 2026. Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute beschlossen, im Zeitraum vom 15. September 2026 bis zum 16. April 2027 bis zu 150.000 eigene Aktien im Volumen von bis zu 18 Mio. Euro über die Börse zurückzukaufen. Dies entspricht einem Anteil von rund 2,0 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, eigene Aktien von insgesamt bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft sollen für die nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 15. Juni 2022 zulässigen Zwecke verwendet werden.
Weitere Details werden von der CEWE Stiftung & Co. KGaA vor und während des Programms bekannt gegeben.
Leiter Investor Relations
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