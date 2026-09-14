Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH



14.09.2026 / 08:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: H1-Zahlen 2026 / Erwerb KODAK MOMENTS Empfehlung: Kaufen seit: 14.09.2026 Kursziel: 146,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Zum Halbjahr weiter auf Kurs, die Jahresziele erneut zu erreichen



Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA ging es in den letzten Monaten Schlag auf Schlag: Nachdem die Oldenburger Mitte Mai den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) vermeldet hatten, konnte die Transaktion schneller als von uns erwartet bereits Anfang Juli abgeschlossen werden. Mit der Trennung von dem die Konzernmarge verwässernden Geschäftsbereich verbessert sich die Profitabilität der CEWE-Gruppe nun merklich. Zudem wird aus der Transaktion ein stattlicher Veräußerungsgewinn erwartet, der im Zuge der Entkonsolidierung des KOD in den Zahlen zum dritten Quartal 2026 zum Ausweis kommen wird.



Nur zwei Wochen später folgte Mitte Juli die Meldung über den Erwerb des Geschäftsbereichs KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions, der unter der vor allem auch bei jungen Zielgruppen etablierten Marke KODAK MOMENTS ein weltweites Sofortfoto-Geschäft betreibt. Mit dem in der ersten Jahreshälfte 2027 erwarteten Abschluss der noch unter dem Vorbehalt verschiedener Vollzugsbedingungen stehenden Transaktion erweitert die CEWE-Gruppe ihr Markenportfolio um die starke Marke KODAK MOMENTS und steigt in Europa zur Nr. 1 im Bereich Sofortfotos auf.



Vor allem aber expandiert CEWE damit auch international über die Grenzen von Europa hinaus und erhöht mit der Erschließung neuer Märkte wie insbesondere den USA, Kanada, Mexiko und Australien im Rahmen des Omnichannel-Modells die globale Marktpräsenz im Bereich Sofortfotos am Point of Sale deutlich. Zudem ist mit der Übernahme eines Verbrauchsmedien-Produktionsstandorts in Colorado auch ein Ausbau der Wertschöpfungstiefe und eine Verbesserung der Resilienz im Sofortfoto-Geschäft verbunden.



Damit konnte CEWE innerhalb nur weniger Wochen gleich zwei bedeutende Meilensteine im Rahmen der strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing und der Schärfung des Profils als führender Anbieter von Premium-Fotoprodukten vermelden. Und auch operativ liegen die Oldenburger nach den ersten sechs Monaten auf Kurs, ihre Ziele auch in diesem Jahr wieder wie gewohnt zu erreichen. Dabei hat das Management seine Guidance trotz der im Zusammenhang mit der Akquisition anfallenden Kosten, die auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag geschätzt werden, bestätigt.



Insgesamt sind wir daher für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe mit ihrer hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als führender europäischer Premium-Anbieter im Fotofinishing, die mit Vollzug der Akquisition der Marke KODAK MOMENTS künftig global ausbaut wird, sehr positiv gestimmt. Dabei stellen sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von gut 71 Prozent zum Halbjahresende unverändert grundsolide dar.



Auf der Umsatzseite bewegten sich die Halbjahreszahlen über unseren Erwartungen, während sie ertragsseitig vor allem durch bereits verbuchte Akquisitionskosten von 3,8 Mio. Euro belastet waren. Demgegenüber fällt in diesem Jahr aber auch noch ein nennenswerter Veräußerungsgewinn aus dem KOD-Verkauf an, der erst in den Neunmonatszahlen sichtbar werden wird.



Auf Basis unserer überarbeiteten Schätzungen erhöhen wir unser Kursziel für die CEWE-Aktie nun auf 146 Euro. Zwar hat die Notierung in den letzten Wochen zugelegt, bewegt sich aber weiterhin deutlich darunter. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Empfehlung, den unserer Ansicht nach klar unterbewerteten Anteilsschein zu "Kaufen". Dabei bietet das Papier bei Ansatz unserer eher vorsichtigen Dividendenprognose eine Ausschüttungsrendite von 3,0 Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2026-09-14_CEWE

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de



Kontakt für Rückfragen:

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf



Postanschrift:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster



Tel.: +49 2501 44091-21

Fax: +49 2501 44091-22



E-Mail: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News