Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Montag dank seiner defensiven Schwergewichte klar zugelegt, aber im Tagesverlauf wieder einen Teil der Gewinne eingebüsst. Andere europäische Märkte schlossen klar im Minus - belastet von steigenden Ölpreisen und neuen KI-Bedenken. Auch die Ungewissheit im Vorfeld des US-Zinsentscheids am Mittwochabend sorgte bei Technologietiteln und diversen Zyklikern auch hierzulande für satte Abgaben. «Die Vorschläge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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