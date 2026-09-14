Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 hat am Montag wieder den Weg nach unten eingeschlagen. Steigende Ölpreise und die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) drückten auf die Stimmung. Der Leitindex der Eurozone verabschiedete sich 1,02 Prozent tiefer mit 6.260,38 Punkten aus dem Handel. Damit markierte er ein Tief seit Ende Juli - die Erholung vom Freitag ist passé. Ausserhalb der Eurozone sah es besser aus. Für den britischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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