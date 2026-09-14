Berlin - Die SPD-Frauen schlagen die Einführung einer Familienstartzeit vor, um Einschnitte beim Elterngeld auszugleichen. "Die vorgeschlagenen Kürzungen von Ministerin Prien sind ein gleichstellungspolitischer Rückschritt", heißt es dazu in einem Beschluss, über den der "Spiegel" berichtet. "Ein wesentlicher Teil der Einsparungen käme dadurch zustande, dass in vielen Familien die bislang von der Mutter genutzten zwölf Monate faktisch auf neun Monate reduziert würden."



Um "das Elterngeld kurzfristig in der jetzigen Form zu erhalten, fordern wir die Einführung einer vierwöchigen Familienstartzeit", heißt es dazu weiter. Partner sollen demnach nach der Geburt eines Kindes vier Wochen lang bei vollem Lohnausgleich freigestellt werden. Finanziert werden soll dies laut Vorschlag der Sozialdemokratinnen über ein Umlageverfahren, an dem sich auch Arbeitgeber beteiligen. Man sei der Überzeugung, dass Arbeitgeber ihren Anteil leisten müssten für ein Land, "das familienfreundlich ist und das Bekommen von Kindern fördert", heißt es dazu in dem Beschluss der SPD-Frauen. Kinder würden zu Arbeitnehmern.



Firmen würden durch eine Familienstartzeit nicht übermäßig belastet, argumentiert die SPD. "Ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern müsste durchschnittlich gut 400 Euro pro Monat dafür in die Umlage zahlen", sagte Felix Döring, SPD-Abgeordneter und Mitglied im Haushaltsausschuss, dem "Spiegel". "Zeigen Sie mir ein Unternehmen in der Größenordnung, das davon überfordert wäre."





© 2026 dts Nachrichtenagentur