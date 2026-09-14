DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 62

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 62

München (pta000/14.09.2026/18:32 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 13. September 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 410.911 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 07.09.2026 5.000 62,7524 Xetra 08.09.2026 5.000 63,9435 Xetra 09.09.2026 160.000 62,7257 Xetra 10.09.2026 100.000 62,7817 Xetra 11.09.2026 140.911 62,5716 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789403520658 ]

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September 14, 2026 12:32 ET (16:32 GMT)