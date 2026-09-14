Heute gaben Venture Global, Inc. ("Venture Global"; NYSE: VG) und China Gas Holdings Limited ("China Gas"; Börsenkürzel: 0384.HK), ein führender Erdgasbetreiber in China, den Abschluss eines neuen Kaufvertrags (Sales and Purchase Agreement, SPA) über den Kauf von 0,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) von Venture Global für einen Zeitraum von zwanzig Jahren ab 2030 bekannt. Mit diesem SPA erhöht sich das derzeitige langfristige Abnahmevolumen von Venture Global an China Gas auf 2,5 MTPA im Rahmen von 20-jährigen Kaufverträgen, die sich über das gesamte Portfolio von Venture Global erstrecken.

"Venture Global freut sich, seine LNG-Partnerschaft mit China Gas, einem führenden Erdgasversorger in China, auszubauen und den wachsenden Energiebedarf des Landes mit zuverlässigem, kostengünstigem amerikanischem LNG aus unseren Projekten in Louisiana zu decken", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.

"Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Venture Global durch diese neue Vereinbarung zu vertiefen", sagte Liu Ming Hui, Chairman und President von China Gas. "Dies stärkt unser Portfolio weiter und bekräftigt unser Engagement für den Aufbau einer internationalen Energiehandelsplattform, die hochwertige globale Ressourcen mit dem weltweit steigenden Energiebedarf verbindet."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem US-Flüssigerdgas (LNG) mit einer Kapazität von über 100 MTPA, die sich derzeit in Produktion, im Bau oder in der Entwicklung befindet. Venture Global hat 2022 mit der LNG-Produktion in seiner ersten Anlage begonnen und zählt mittlerweile zu den größten LNG-Exporteuren in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäftsmodell des Unternehmens umfasst Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Wiedervergasung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global stattet jede seiner LNG-Anlagen mit Projekten zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung aus.

Über China Gas

China Gas Holdings Limited und ihre Tochtergesellschaften (die "Gruppe") gehören zu Chinas größten überregionalen, integrierten Energieversorgern und Dienstleistern. Mit Schwerpunkt auf China ist die Gruppe vor allem in den Bereichen Investition, Bau und Betrieb von Gasleitungen in Städten und Gemeinden, Gasterminals, Speicher- und Transportanlagen sowie Gaslogistiksystemen tätig, um Haushalte, Industrie und Gewerbe mit Erdgas und Flüssiggas (LPG) zu versorgen. Darüber hinaus errichtet und betreibt der Konzern Komprimiertes Erdgas (CNG)/LNG-Tankstellen und entwickelt und nutzt Technologien im Bereich Erdgas und LPG. Bei China Gas haben sich im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten durch Erschließung und Wachstum ein umfassendes Geschäftsportfolio entwickelt, dessen Schwerpunkt auf Leitungsgas liegt und das sich über LPG, LNG, intelligente Energiedienstleistungen, Gasausrüstung und Küchengeräte sowie den netzgebundenen neuen Einzelhandel im privaten Bereich erstreckt, der durch Filialen unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handeln kann. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über vergangene oder gegenwärtige Fakten oder Umstände, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, zu den Plänen und Zielen von Venture Global. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind. Sie sind jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in "zukunftsgerichteten Aussagen" erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Venture Global keine Verpflichtung, "zukunftsgerichtete Aussagen" zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe dafür anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen könnten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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