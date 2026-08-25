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WKN: 541501 | ISIN: US71654V4086 | Ticker-Symbol: PJXA
Tradegate
25.08.26 | 07:53
15,550 Euro
-2,51 % -0,400
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Lateinamerika
1-Jahres-Chart
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,60016,00008:16
15,55015,90007:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMOTIV
AMOTIV LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMOTIV LIMITED4,0200,00 %
CHINA GAS HOLDINGS LTD0,660+2,33 %
EPLUS INC73,500,00 %
EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED0,4080,00 %
LOGISTA INTEGRAL SA36,000-1,48 %
LUK FOOK HOLDINGS INTERNATIONAL LTD2,540-5,93 %
MARCUS CORPORATION24,8000,00 %
MKS INC229,30-0,65 %
ORIENTAL MEDIA GROUP LTD0,020-9,09 %
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR15,550-2,51 %
SOCIETE LDC SA109,60-1,79 %
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD8,250-0,60 %
WESTLAKE CORPORATION65,48-0,15 %
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