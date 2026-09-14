Hannover - Hannover 96 hat Christian Titz von seiner Tätigkeit als Cheftrainer der Profimannschaft freigestellt.



Auch Co-Trainer André Kilian, der im Sommer 2025 gemeinsam mit Titz vom 1. FC Magdeburg nach Hannover gewechselt war, wurde von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Zweitligist am Montag mit. Für das anstehende Ligaspiel gegen den VfL Bochum gebe es eine Interimslösung.



Der Entscheidung sei eine umfassende Analyse der Entwicklung der Mannschaft in den zurückliegenden Wochen vorausgegangen - von der Vorbereitung im Sommer nach dem mit Platz 4 knapp verpassten Aufstieg über den Start in die neue Spielzeit bis hin zu den jüngsten Auftritten. Nach der 1:2-Niederlage am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg steht Hannover 96 mit vier Punkten aus fünf Spielen auf Rang 15 der 2. Bundesliga.



96-Geschäftsführer Jonas Boldt sagte: "Es war unser gemeinsames Ziel, auf der vorherigen Saison aufzubauen - verbunden mit der berechtigten Hoffnung, dass wir einen gewissen Schwung mit in die neue Spielzeit nehmen können." Das habe sich "leider nicht in der gewünschten Form eingestellt". Nach der Niederlage in Nürnberg habe man "offene und ehrliche Gespräche miteinander geführt".



Der Mannschaft habe es "in entscheidenden Momenten an Stabilität und Klarheit gefehlt". Es sei nicht gelungen, ein konstantes Leistungsniveau zu erreichen. Zugleich seien "negative Muster" sichtbar geworden, die auch zum Ende der Vorsaison erkennbar gewesen seien, so Boldt.



Die Nachfolge auf der Cheftrainerposition solle "zeitnah" geregelt werden. U23-Coach Lars Barlemann werde die 96-Lizenzmannschaft interimsweise auf das anstehende Zweitligaheimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag vorbereiten. Unterstützt werde er dabei von seinem U23-Co-Trainer Christian Schulz sowie dem bisherigen Trainerteam und Staff, hieß es vom Verein.





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