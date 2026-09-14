New York - Die US-Börsen haben am Montag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.421 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.620 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.125 Punkten 0,8 Prozent im Minus.



Für schlechte Stimmung an der Wall Street dürften die Warnungen führender US-Manager vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz und Forderungen nach einer Drosselung des Entwicklungstempos in diesem Bereich gesorgt haben. So gaben etwa die Aktien des Chip-Entwicklers Nvidia um drei Prozent nach, während die Papiere von Amazon um über ein Prozent fielen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1546 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8661 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.284 US-Dollar gezahlt (-1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,28 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 106,10 US-Dollar, das waren 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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