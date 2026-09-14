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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
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14.09.26 | 21:59
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
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NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
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APPLIED MATERIALS
APPLIED MATERIALS INC Chart 1 Jahr
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APPLIED MATERIALS INC368,40-6,43 %
ARM HOLDINGS PLC ADR207,50-9,19 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC204,20+14,58 %
MARVELL TECHNOLOGY INC189,50-6,95 %
NVIDIA CORPORATION182,62-2,94 %
OKTA INC163,36+13,74 %
PALO ALTO NETWORKS INC324,70+13,91 %
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