Berlin - Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, hat keine Einwände gegen die verpflichtende Versetzung von mehreren hundert Bundeswehr-Soldaten nach Litauen, wo bis 2027 eine ständige Brigade entstehen soll.
"Es freut mich sehr zu hören, dass die Maßnahmen, die wir als Parlament zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Brigade Litauen angemahnt haben, jetzt auch Wirkung zeigen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Eine Quote von 80 Prozent entspreche dem ungefähren Durchschnitt bei der Besetzung von Dienstposten insgesamt. Dass die "vollständige Einsatzbereitschaft für einzelne Spezialisierungen" noch "gezielt über eine Verpflichtung" hergestellt werden müsse, sei "nachvollziehbar".
Nanni sagte, personell scheine die Brigade also "auf einem guten Weg" zu sein. Jetzt gelte es, die Versprechen zum Standort einzuhalten und bei Infrastruktur, Versorgung und Material weiter "am Ball zu bleiben".
"Es freut mich sehr zu hören, dass die Maßnahmen, die wir als Parlament zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Brigade Litauen angemahnt haben, jetzt auch Wirkung zeigen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Eine Quote von 80 Prozent entspreche dem ungefähren Durchschnitt bei der Besetzung von Dienstposten insgesamt. Dass die "vollständige Einsatzbereitschaft für einzelne Spezialisierungen" noch "gezielt über eine Verpflichtung" hergestellt werden müsse, sei "nachvollziehbar".
Nanni sagte, personell scheine die Brigade also "auf einem guten Weg" zu sein. Jetzt gelte es, die Versprechen zum Standort einzuhalten und bei Infrastruktur, Versorgung und Material weiter "am Ball zu bleiben".
© 2026 dts Nachrichtenagentur