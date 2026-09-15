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Shanghai Electric verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 16,6 %; Auftragseingang erreicht 100,39 Milliarden CNY



15.09.2026 / 02:15 CET/CEST

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Beschleunigter Einsatz grüner Energien und industrieller KI-Technologien sowie Fortschritte bei Projekten auf den Märkten in Europa und im Nahen Osten SHANGHAI, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) hat seine Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum erzielte das Unternehmen einen Betriebsumsatz von 63,332 Mrd. CNY (9,17 Mrd. USD), was einem Anstieg von 16,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht; der den Aktionären der börsennotierten Gesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 970 Millionen CNY (140,49 Millionen USD), was einem Anstieg von 18,2 % entspricht; und der Auftragseingang belief sich auf insgesamt 100,39 Milliarden CNY (14,54 Milliarden USD), was weitere Fortschritte bei der Energiewende, der hochwertigen intelligenten Fertigung und der internationalen Expansion signalisiert. Anhaltende Dynamik in allen drei Geschäftsbereichen, wobei die Auftragseingänge eine langfristigePlanungssicherheit ermöglichen Das Segment Energieausrüstung von Shanghai Electric verzeichnete einen Umsatz von 36,558 Mrd. CNY (5,29 Mrd. USD), was einem Anstieg von 21,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der vor allem auf das Wachstum in den Geschäftsbereichen Windkraft und Energiespeicherung zurückzuführen ist. Das Segment Industrieausrüstung erzielte einen Umsatz von 18,954 Mrd. CNY (2,75 Mrd. USD), was einem Anstieg von 1,9 % entspricht, da digitale und intelligente Technologien die Position des Unternehmens in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Aufzüge und Industriekomponenten stärkten. Das Segment Integrierte Dienstleistungen erzielte einen Umsatz von 10,862 Mrd. CNY (1,57 Mrd. USD), was einem Anstieg von 31,5 % entspricht. Das Segment baute seine Kompetenzen in den Bereichen Lieferkettenkoordination, maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg weiter aus. Von den Auftragseingängen entfielen 64,24 Mrd. CNY (9,30 Mrd. USD) auf den Bereich Energieanlagen - darunter 12,39 Mrd. CNY (1,79 Mrd. USD) für Windkraftanlagen, 11,44 Mrd. CNY (1,66 Mrd. USD) für Energiespeichersysteme, 4,57 Mrd. CNY (661,91 Mio. USD) für Kernkraftanlagen und 20,23 Mrd. CNY (2,93 Mrd. USD) für Kohlekraftwerksanlagen. Die Auftragseingänge für Industrieausrüstung und integrierte Dienstleistungen beliefen sich auf 21,25 Mrd. CNY (3,08 Mrd. USD) bzw. 14,91 Mrd. CNY (2,16 Mrd. USD). Vorantreiben der Expansion bei Auslandsprojekten und der lokalisierten Geschäftstätigkeit Im Berichtszeitraum sicherte sich Shanghai Mitsubishi Elevator den Auftrag für das Projekt "Dubai Palm Island Phase II" zur Lieferung von 700 High-End-Aufzügen und damit verbundenen Dienstleistungen. Als ersten großen Einstieg in den europäischen Premium-Markt sicherte sich der Geschäftsbereich Stromübertragung und -verteilung von Shanghai Electric einen Auftrag zur Lieferung von Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen für ein Hyperscale-Rechenzentrum in Finnland. Das Unternehmen unterzeichnete zudem einen Vertrag für das "Minety Phase II Stonehill Energy Storage Project" (50 MW/150 MWh) in Großbritannien und stärkte damit seine strategische Präsenz auf dem europäischen Premium-Energiespeichermarkt weiter. Shanghai Electric hat ein internationales Geschäftsmanagement-Netzwerk nach dem "1+N+6"-Modell aufgebaut, wobei neu eröffnete regionale Hauptsitze in Zentralasien, Südostasien sowie im Nahen Osten und in Nordafrika globale Geschäftssynergien vorantreiben und die lokalen Aktivitäten in Schlüsselmärkten stärken. Technologie- und innovationsgetriebene Strategie beschreitet neue Wege in den Bereichen grüne Energie und High-End-Fertigung Im Bereich grüner Kraftstoffe hat die firmeneigene Technologie Green Power + Biomassevergasung zu grünem Methanol, die im Taonan-Projekt in Jilin validiert wurde, den EPC-Auftrag für das derzeit im Bau befindliche Projekt zur Herstellung von 100.000 Tonnen grünem Methanol aus Biomasse pro Jahr (Phase I) in der Lanzhou New Area gesichert. Im Bereich neue Energien und High-End-Ausrüstung beherrscht das Unternehmen wichtige Technologien zur Herstellung und Prüfung von Nuklearanlagen und verzeichnet Aufträge im Bereich Offshore-Windenergie von über 2 GW. Das Unternehmen trug zudem zur vollständigen Inbetriebnahme des Huai'an-Salzkavernen-Druckluftspeicherprojekts bei - dem weltweit größten seiner Art. Im Bereich der industriellen Intelligenz feierte der humanoide Roboter "SUYUAN 2.0" sein Debüt auf dem heimischen Markt, wobei über 40 KI-Agenten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Wartung zum Einsatz kamen. Die industrielle Internetplattform "SEunicloud" hat rund 1,16 Millionen Geräte vernetzt und über 60 branchenspezifische digitale Lösungen entwickelt. Mit Blick auf die Zukunft wird sich Shanghai Electric auf Koordination und Effizienz, internationale Expansion sowie Digitalisierung konzentrieren, um die hochwertige, intelligente, umweltfreundliche und integrierte Entwicklung seiner Geschäftsbereiche voranzutreiben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-verzeichnet-im-ersten-halbjahr-2026-ein-umsatzwachstum-von-16-6--auftragseingang-erreicht-100-39-milliarden-cny-302877546.html



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