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Shanghai Electric präsentiert drei Lösungen für die Energiewende auf der Enlit Asia 2026



24.09.2026 / 03:05 CET/CEST

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Unterstützung der Dekarbonisierung des Energiesektors, der Netzstabilität und kohlenstoffarmer Brennstoffe in der gesamten ASEAN-Region JAKARTA, Indonesien, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) stellte auf der Enlit Asia 2026, die vom 22. bis 24. September in Jakarta, Indonesien, stattfand, drei Lösungen für die Energiewende unter dem Motto "Powering the Archipelago" vor. Als führende jährliche Plattform für den Energiesektor der ASEAN-Staaten zieht die Enlit Asia mehr als 11.000 Besucher und 280 Aussteller an und bringt Branchenführer, politische Entscheidungsträger und Innovatoren zusammen, um Fortschritte zu erörtern, Erkenntnisse auszutauschen und die Energiezukunft der Region zu gestalten. Drei Lösungen für die Energiewende in der ASEAN-Region Die drei Lösungen sind auf den ASEAN-Markt zugeschnitten und gehen auf zentrale regionale Anforderungen der Energiewende ein, darunter die Reduzierung der CO2-Emissionen bestehender thermischer Kraftwerkssysteme, die Verbesserung der Integration erneuerbarer Energien und des stabilen Betriebs von Inselnetzen sowie die Bereitstellung kohlenstoffarmer Kraftstoffe für die Schifffahrts- und Luftfahrtindustrie. Die Lösung High-Efficiency Power & Decarbonization soll Märkten wie Indonesien dabei helfen, die CO2-Intensität des Stromnetzes zu senken, und umfasst die Modernisierung von Anlagen, die Umstellung auf andere Brennstoffe sowie die Systemoptimierung. Modulare Dampfturbinen für Kombikraftwerke der H- und F-Klasse decken sowohl den Strom- als auch den Wärmebedarf ab und verbessern gleichzeitig den Wirkungsgrad sowie senken die Gesamtkosten. Hochleistungs-Gasturbinen können mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 30 % betrieben werden, und Lösungen zur Nachrüstung von Kohlekraftwerken verbessern den thermischen Wirkungsgrad und senken den Kohleverbrauch für einen kohlenstoffärmeren Betrieb. Die Lösung Grid Modernization & Resilience Upgrade befasst sich mit den Herausforderungen von Inselnetzen bei der Integration erneuerbarer Energien, der Frequenzregelung und der Spannungsstabilität. Sie kombiniert Synchronkondensatoren, Schwungräder, multitechnologische Energiespeicher und integrierte Solar-Speicher-Power-Pods. Synchronkondensatoren und Schwungräder sorgen für eine schnelle Frequenzreaktion und Trägheitsunterstützung; multitechnologische Speicher decken Anwendungen mit kurzer bis langer Laufzeit ab; und die Power-Pods bieten eine sofort einsatzbereite, saubere Notstromversorgung für abgelegene Gebiete und kritische Lasten. Aufbauend auf dem Jilin-Taonan-Projekt decken die durchgängigen "Power-to-X"-Integrationslösungen die Bereiche Wind- und Solarstromerzeugung, grünen Wasserstoff, Biomassevergasung und die Synthese von grünem Methanol ab. Im Rahmen des Projekts wurden 8.000 Tonnen grünes Methanol betankt - ein weltweiter Rekord für eine einzelne Betankung. Phase II, die am 20. August 2026 gestartet wurde, zielt auf eine jährliche Produktion von 200.000 Tonnen grünem Methanol und 10.000 Tonnen nachhaltigem Flugkraftstoff ab. Shanghai Electric weitet diese Lösungen nun auf die Schifffahrts- und Luftfahrtmärkte der ASEAN-Staaten aus, um die Versorgung mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen und die Dekarbonisierung der Schifffahrt zu unterstützen. Lokale Präsenz, regionale Wirkung Die Technologien und Systemlösungen von Shanghai Electric stützen sich auf eine etablierte regionale Erfolgsbilanz. Die Energieanlagen und Dienstleistungen des Unternehmens kommen auf südostasiatischen Märkten wie Indonesien, Malaysia und Vietnam zum Einsatz, darunter repräsentative Projekte wie das Kohlekraftwerksprojekt Pelabuhan Ratu mit einer Leistung von 3 × 350 MW in Indonesien , die Anlage für erneuerbare Energien in Selangor (Malaysia) sowie das kürzlich realisierte Gas-Kombikraftwerksprojekt Samalaju der 500-MW-Klasse in Sarawak (Malaysia). Diese Projekte verdeutlichen die integrierten Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Modernisierung traditioneller Kraftwerke, hocheffiziente Gaserzeugung, erneuerbare Energien und grüne Brennstoffe - und legen den Grundstein für die weitere Anwendung dieser drei Lösungen in der ASEAN-Region. Im Rahmen der Enlit Asia 2026 nahm Shanghai Electric zudem am offiziellen Konferenzprogramm teil und hielt einen Fachvortrag mit dem Titel "Hochleistungs-Gasturbinentechnologie für eine saubere, effiziente und intelligente Stromerzeugung", in dem das Unternehmen seine Technologie-Roadmap sowie regional angepasste Lösungen für Hochleistungs-Gasturbinen und Kombikraftwerkssysteme vorstellte. Darüber hinaus veranstaltete das Unternehmen mehrere Roadshows und Austauschveranstaltungen, zu denen Vertreter von PLN, dem staatlichen indonesischen Stromversorger, lokale Kunden sowie Wissenschaftler aus dem Energiesektor eingeladen wurden, um über die Diversifizierung der Brennstoffquellen und die Entwicklung des indonesischen Stromnetzes zu diskutieren. Auch in Zukunft wird Shanghai Electric seine Kompetenzen in der Herstellung von Energieanlagen und bei Systemlösungen nutzen, um gemeinsam mit ASEAN-Partnern den Übergang zu effizienteren, stabileren und kohlenstoffärmeren Energiesystemen in ganz Südostasien zu unterstützen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-prasentiert-drei-losungen-fur-die-energiewende-auf-der-enlit-asia-2026-302888414.html



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