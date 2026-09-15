EIN STRATEGISCHER ROHSTOFF...: 92% Importabhängigkeit: Dieses Kali-Projekt könnte für die USA strategisch werden!

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6,01 Mrd. t Mineralressourcen, US-amerikanische Entwicklungsfinanzierungsinstitution-Unterstützung und neue Bohrdaten: Millennial Potash bringt Banio Schritt für Schritt zur nächsten Entwicklungsstufe.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kali ist für die globale Ernährungssicherheit fundamental. Kalium zählt neben Stickstoff und Phosphor zu den drei zentralen Pflanzennährstoffen. Kaliumchlorid beziehungsweise "Muriate of Potash' ("MOP') ist damit ein strategischer Input der Landwirtschaft.

Für die USA ist die Abhängigkeit besonders hoch: 2025 lag die Nettoimportabhängigkeit laut USGS bei 92%, von denen 79% der Importe in den Jahren 2021-2024 aus Kanada kamen. Gleichzeitig entfielen 2024 70,5% der weltweiten KCl-Produktion auf Kanada, Russland und Belarus - eine stark konzentrierte Lieferstruktur. Seit November 2025 steht Potash auf der US-Liste kritischer Mineralien. Damit rückt neben dem Preis die Versorgungssicherheit stärker in den Fokus.

Fox Business bringt die Kali-Story in den Mainstream!

Diese These stand auch im Mittelpunkt eines Fox-Business-Interviews vom 8. September. Chairman Farhad Abasov erläuterte dort, warum zusätzliche Kaliquellen aus Unternehmenssicht für Ernährungssicherheit und diversifizierte Lieferketten wichtiger werden.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5QXnwYql9qs

Die Investmentthese: große Ressource trifft strategische Lage!

Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) entwickelt mit "Banio' in Gabun ein Kali-Projekt mit drei zentralen Merkmalen: große Mineralressource, Atlantikzugang und klarer Entwicklungsfahrplanmit laufender endgültigen Machbarkeitsstudie, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung und Erweiterungsbohrungen.

Die NI-43-101-Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 11. November 2025 umfasst 648,19 Mio. t gemessen @ 15,72% KCl, 1,80454 Mrd. t angezeigt @ 15,56% KCl und 3,55949 Mrd. t vermutet @ 15,61% KCl. Insgesamt sind damit rund 6,01 Mrd. t Mineralressourcen berichtet. Die gemessenen + angezeigten summieren sich auf 2,45273 Mrd. t @ 15,61% KCl.

In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass die aktuelle Ressourcenschätzung gerade einmal rund 5% der Projektfläche abbildet. Hier könnte noch großes Erweiterungspotenzial schlummern.

Banio in Zahlen:

Quelle: Millennial Potash; Eigene Darstellung

BA-006: neue Zyklen - und der Fußabdruck wächst nach Südwesten!

Der jüngste operative Katalysator von Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist BA-006. Das 674 m tiefe Bohrloch durchteufte nach vorläufiger Kernprotokollierung rund 80 m kumulative Kalimineralisierung in mehreren Carnallitit-/Halit-Lagen.

Erstmals wurden die Evaporitzyklen "IX' und "X' angetroffen. Nach Unternehmensangaben könnte dies auf zusätzliche Kalihorizonte weiter westlich hindeuten. Die Bohrung endete aus technischen Gründen noch in kaliführender Mineralisierung, das System bleibt in der Tiefe offen.

Die Daten sollen in das Mineralressourcen-Update einfließen, welches bis Ende 2026 vorliegen könnte. Parallel testet das Phase-3-Programm mit vier Bohrungen und rund 4.000 m weitere Ziele südlich und westlich der Ressource.

"PEA': attraktiver wirtschaftlicher Rahmen - die "DFS' muss ihn jetzt überprüfen!

Die PEA 2024 modelliert im Basisszenario 800.000 t gMOP/Jahr, rund 480 Mio. USD Initial-CAPEX, 61/t USD OPEX, einen After-Tax-NPV10 von 1,071 Mrd. USD, 32,6% IRR und 1,4 Jahre Payback.

Die modellierte Minenlaufzeit beträgt rund 56 Jahre. NPV und IRR beziehen sich auf die ersten 25 Projektjahre. Die PEA basiert auf der kleineren 2024er Ressource und bezieht vermutete Resourcen ein.

Die laufende Definitive Machbarkeitsstudie ist deshalb der zentrale Bewertungshebel. Sie soll Lösungslaugung, Hydrogeologie, Prozessdesign, Energie, Hafenoptionen, CAPEX, OPEX und Wirtschaftlichkeit detaillierter prüfen. Micon International, Zenito und Agapito Associates unterstützen die Fertigstellung, und auch ERCOSPLAN bleibt geologisch eingebunden.

Atlantikzugang: Ein logistischer Vorteil!

Mit der Haute-Banio-Explorationsgenehmigung über 261,39 km² wuchs das Landpaket 2026 um rund 20% auf nahezu 1.500 km². Teile reichen bis an den Atlantik und schließen einen Korridor Richtung Mayumba ein. Für ein Bulk-Commodity-Projekt ist das strategisch relevant: "Banio' könnteaufgrund der kurzen Wege zu einem Exportpunkt stark profitieren. Geprüft werden Hafenoptionen bei Mayumba, als potenzielle Märkte nennt das Unternehmen Brasilien, die USA und Afrika.

DFC-Unterstützung: politisch und finanziell relevant!

Die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) sagte im Juli 2025 bis zu 3 Mio. USD Projektentwicklungsförderung für die Banio-Machbarkeitsarbeiten zu. Die DFC prüft damit die technische, logistische und wirtschaftliche Tragfähigkeit für eine mögliche spätere Fremdfinanzierung. Das ist ein Vertrauensbeweis und institutionelle Unterstützung.

Zusätzlichen Rückenwind liefern der Critical-Mineral-Status von Potash in den USA und die wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Gabun.

Fazit: Vom strategischen Narrativ zum top Projekt

92% US-Importabhängigkeit, konzentrierte Weltproduktion und Critical-Mineral-Status schaffen ein strategisch günstiges Umfeld für zusätzliche Kaliquellen. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) bringt rund 6,01 Mrd. t berichtete Mineralressourcen, Atlantikzugang, DFC-Unterstützung und einen klaren Entwicklungsplan ein.

BA-006 erhöht das Explorationsmomentum: rund 80 m vorläufig protokollierte kumulative Kalimineralisierung sowie die neuen Zyklen "IX' und "X' erweitern die geologische Story, ohne eine zusätzliche Ressource vorwegzunehmen.

Jetzt zählen MRE-Update, DFS und ESIA. Liefern diese Meilensteine belastbare Ergebnisse, wird "Banio' seinen Status als potenzielle neue Kali-Lieferquelle im Atlantikraum deutlich stärken.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen und Stand

Fox Business: Millennial Potash plays vital role in global food security, The Claman Countdown, 08.09.2026 - https://www.foxbusiness.com/video/6404783501112

U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026 - Potash; 92% U.S. net import reliance, import sources 2021-2024 - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026.pdf

Natural Resources Canada: Potash Facts; globale Produktion und Exporte 2024 - https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/potash-facts

U.S. Geological Survey: 2025 List of Critical Minerals - Potash - https://www.usgs.gov/programs/mineral-resources-program/science/about-2025-list-critical-minerals

Millennial Potash Corp.: BA-006, 26.08.2026; Phase 3, 12.05.2026; 80%-Projektinteresse, 15.04.2026; Haute Banio, 24.02.2026; Finanzierung, 29.01.2026; DFS-Start, 13.01.2026; MRE, 17.11./29.12.2025; PEA, 23.04.2024 - https://millennialpotash.com/news

U.S. International Development Finance Corporation: Project development funding for Banio, 09.07.2025; DFC 2025 Annual Report - https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-announces-strategic-investment-stabilize-and-expand-food-security-africa

Stand der redaktionellen Prüfung: 14.09.2026. Die offizielle News-Seite von Millennial Potash wurde auf Aktualität geprüft; die jüngste operative/technische Unternehmensmeldung ist die BA-006-Mitteilung vom 26.08.2026.

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Rechtliche Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

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Diese Publikation ist eine bezahlte Marketingmitteilung bzw. ein Advertorial und erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Emittenten einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung eine Vergütung über SRC. Die Publikation ist keine unabhängige Finanzanalyse.

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Verantwortlicher Ersteller ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, Olsberg. Die einschlägige Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Zulassung, Prüfung, Billigung oder Empfehlung dieser Veröffentlichung durch die BaFin dar. Transparenz- und Interessenkonfliktangaben erfolgen vorsorglich unter Berücksichtigung von Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und der einschlägigen WpHG-Vorgaben, soweit diese auf die konkrete Veröffentlichung anwendbar sind.

Interessen und Interessenkonflikte

Die entgeltliche IR-/Marketingbeziehung stellt einen wesentlichen wirtschaftlichen Interessenkonflikt dar und kann Auswahl, Gewichtung und Tonalität der dargestellten Informationen beeinflussen. Nach den zuletzt vorliegenden Angaben bestehen im Kreis Jörg Schulte / JS Research GmbH / Mitarbeitende Aktienpositionen in Millennial Potash Corp.; für den verantwortlichen Autor und die JS Research GmbH besteht keine Netto-Long- oder Netto-Shortposition von 0,5% oder mehr am Emittenten. Für SRC liegen nach den zuletzt vorliegenden Angaben ebenfalls keine offenzulegenden Netto-Positionen von 0,5% oder mehr vor. Millennial Potash hält keine Beteiligung von mindestens 5% an JS Research/SRC. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zum Emittenten bestehen nach den vorliegenden Angaben nicht. Künftige Transaktionen sind nicht ausgeschlossen. Diese Angaben sind vor Veröffentlichung tagesaktuell intern zu bestätigen.

Technische Angaben / NI 43-101

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu Banio wurden aus öffentlichen Unternehmensmeldungen und technischen Berichten übernommen und von JS Research nicht eigenständig neu berechnet oder unabhängig verifiziert. Die BA-006-Mitteilung vom 26.08.2026 wurde nach Angaben des Emittenten von Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo., als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Die 2025er Mineralressourcenschätzung wurde von Sebastiaan van der Klauw, EurGeol, und Peter J. MacLean als Qualified Persons geprüft und genehmigt. Die PEA 2024 wurde nach Unternehmensangaben von Liz de Klerk, Pri.Sci.Nat., FIMM, und Peter J. MacLean geprüft und genehmigt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Die PEA ist vorläufig und bezieht Inferred Mineral Resources ein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, unter anderem zu ausstehenden BA-006-Analysen, möglicher Ressourcenerweiterung, Phase-3-Bohrungen, MRE-Update, DFS und ESIA, Genehmigungen, Infrastruktur- und Hafenlösungen, Finanzierung, Erwerb weiterer Projektanteile, potenzieller Minenentwicklung, Produktionsraten, Kosten und Absatzmärkten. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Planungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Gewissheit, dass geplante Meilensteine innerhalb der genannten Zeiträume erreicht, zusätzliche Mineralressourcen definiert, Genehmigungen erteilt, Finanzierungen abgeschlossen oder die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit gesetzlich erforderlich oder freiwillig veranlasst.

Keine Anlageberatung / Risikohinweis

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