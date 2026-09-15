Die Okta-Aktie ist gestern um +11,98% auf 186,45 US$ gestiegen. Seit dem Tief bei rund 62 US$ hat sich der Kurs damit nahezu verdreifacht. Nun trifft die Rallye direkt auf eine mehrjährige Widerstandszone knapp unter 200 US$. Gelingt der Ausbruch, könnte sich das nächste größere Aufwärtskapitel öffnen. Chartanalyse zur Okta-Aktie Die Okta-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Trendwende vollzogen. Nach dem Rückgang auf rund 62 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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