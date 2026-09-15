Bad Wimpfen (ots) -Lidl, ein Unternehmen der Schwarz Gruppe, setzt als erster Lebensmitteleinzelhändler einen kabinenlosen Elektro-LKW mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Bereichen zur Filialbelieferung im Realbetrieb auf öffentlichen Straßen in Deutschland ein. In Kooperation mit dem schwedischen Technologieunternehmen Einride startet der Frische-Discounter das Projekt im hessischen Edermünde bei Kassel. Das Fahrzeug operiert auf SAE-Level 4 unter einer offiziellen Genehmigung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) und transportiert Waren aus dem lokalen Verwaltungs- und Warenverteilzentrum Edermünde direkt in eine nahegelegene Lidl-Filiale.Mit diesem Schritt bringt Lidl in Deutschland in Zusammenarbeit mit Einride eine zukunftsweisende Technologie in den Filialalltag des Lebensmitteleinzelhandels. Der E-LKW mit autonomer Fahrfunktion übernimmt Transportvolumina im operativen Realbetrieb: Das Solofahrzeug mit 15 Europapaletten-Stellplätzen fährt bis zu dreimal täglich, deckt die Trockensortiment Belieferung auf dieser Route komplett ab und kann im viermonatigen Projektzeitraum über 3.000 Paletten bewegen. Mit seinem technologischen Ansatz adressiert das Projekt gezielt die Schlüsselfaktoren aktueller Logistikengpässe und -herausforderungen - von hochkomplexen Lieferketten bis hin zum Fachkräftemangel auf der Straße. Zudem schafft Lidl mit diesem wegweisenden Projekt frühzeitig die Voraussetzungen, um Technologien von Morgen in operative Prozesse der Logistik zu integrieren und so den Wandel aktiv mitzugestalten."Intelligenz schafft Effizienz und das ist das Rückgrat für eine dauerhaft verlässliche Warenverfügbarkeit", sagt Thomas Dangelmayer, Leitung Operative Logistik bei Lidl in Deutschland. "Wir sorgen dafür, dass die Produkte für unsere Kunden immer zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität am richtigen Ort sind. Mit diesem innovativen Projekt testen wir einen technologischen Meilenstein schrittweise und sicher im Realbetrieb, um zu prüfen, wie sich zukunftsfähige Lösungen optimal in unsere Logistik integrieren lassen."Die Logistik im Lebensmitteleinzelhandel stellt aufgrund extrem hoher Taktung und Volumina große Anforderungen an Unternehmen. Lidl in Deutschland bietet mit 39 Verwaltungs- und Warenverteilzentren sowie über 3.250 Filialen ein dichtes, hoch standardisiertes Netzwerk und damit das ideale Setting für mögliche spätere Skalierungen. Nach einer erfolgreichen Validierung dieser ersten Strecke ist in einer zweiten Phase der sukzessive Ausbau zu einem "Milkrun"-Modell mit mehreren Stopps an einem weiteren Standort geplant. Das von der Schwarz Corporate Solutions und Schwarz Digits initiierte Projekt demonstriert, wie die Unternehmen der Schwarz Gruppe Synergien wirksam nutzen."Innovation ist für die Unternehmen der Schwarz Gruppe der zentrale Motor für operative Exzellenz und souveräne Lieferketten", sagt Serhan Yildirim, Leitung Schwarz Logistics Solutions. "Zukunftsfähige Logistik entsteht nicht durch Abwarten, sondern durch vorausschauendes Handeln. Mit diesem Projekt verbinden wir die Skalierbarkeit unseres einzigartigen Ökosystems mit dem Pioniergeist von Einride. So treiben wir die Transformation der Branche aktiv voran.""Einride führt bereits heute autonome Lieferungen mit realen Volumina nach festen Zeitplänen für Kunden in den USA und Europa durch. Deutschland ist einer der Schlüsselmärkte für Einride. Wir freuen uns sehr, diese Technologie nun im größten europäischen Markt für den Straßengüterverkehr auf öffentliche Straßen zu bringen und ihren Nutzen gemeinsam mit Lidl in Deutschland und dem breiten Ökosystem der Schwarz Gruppe unter Beweis zu stellen", sagt Roozbeh Charli, Chief Executive Officer von Einride. "Das deutsche Zulassungsverfahren gehört zu den strengsten der Welt. Dort diese Hürde zu nehmen, stellt die Weichen, um entschlossen zu skalieren."Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, hebt den innovativen Ansatz und die Bedeutung des Projekts für den Standort Deutschland hervor: "Autonomes und emissionsfreies Fahren ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern wird auf unseren Straßen Realität. Dass Lidl und Einride diesen Schritt jetzt gehen, unterstreicht die Innovationskraft moderner Logistik und die des Standortes Deutschland, der auch vom Mobility Data Space unterstützt wurde. Wir wollen, dass Deutschland ein führender Standort für die Erprobung und Anwendung neuer Mobilitätstechnologien ist. Projekte wie dieses helfen dabei, Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität zu verbinden."Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Über die Schwarz GruppeDie Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.500 Filialen und rund 604.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 185,6 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 33 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte und Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Die Kreislaufwirtschaftssparte PreZero fördert mit ihrem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.Über EinrideEinride (Nasdaq: ENRD) wurde 2016 in Stockholm gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen, das den Übergang zu nachhaltigen und kosteneffizienten autonomen und elektrischen Frachtbetrieben vorantreibt. Die Plattform des Unternehmens integriert KI-gestützte Frachtintelligenz, firmeneigene autonome Technologie und eine der weltweit größten elektrischen Schwerlastflotten. Einride bedient einen globalen Kundenstamm in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten über ein duales Geschäftsmodell, das Freight-Capacity-as-a-Service (FCaaS) und eine Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform umfasst.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. 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