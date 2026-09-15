Los Angeles - Die Serie "Widow's Bay" ist als großer Sieger aus der 78. Verleihung der Primetime Emmy Awards hervorgegangen. Die Horrorkomödie über eine fiktive Inselstadt in New England gewann unter anderem den Preis für die beste Comedy-Serie und holte am Ende mit 14 Siegen die meisten Auszeichnungen.
Bei den wichtigsten Preisen konnte sich am Sonntag unter anderem Hauptdarsteller Matthew Rhys über die begehrte Trophäe freuen, der zudem auch noch den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie für "The Beast in Me" gewann. Für "Widow's Bay" kamen zudem noch Auszeichnungen für Stephen Root und Kate O'Flynn als Nebendarsteller sowie Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch hinzu.
Als beste Drama-Serie wurde wie schon im Vorjahr "The Pitt" geehrt, als beste Mini- oder Anthologieserie wurde die HBO-Produktion "DTF St. Louis" ausgezeichnet.
Bei den wichtigsten Preisen konnte sich am Sonntag unter anderem Hauptdarsteller Matthew Rhys über die begehrte Trophäe freuen, der zudem auch noch den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie für "The Beast in Me" gewann. Für "Widow's Bay" kamen zudem noch Auszeichnungen für Stephen Root und Kate O'Flynn als Nebendarsteller sowie Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch hinzu.
Als beste Drama-Serie wurde wie schon im Vorjahr "The Pitt" geehrt, als beste Mini- oder Anthologieserie wurde die HBO-Produktion "DTF St. Louis" ausgezeichnet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur