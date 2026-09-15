Bern - Der Ständerat sagt Ja zum Efta-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Mit über einer halben Milliarde Franken will er Auswirkungen von fallenden Zöllen für die Landwirtschaft auffangen. Ein Referendum steht bereits im Raum. Das Freihandelsabkommen handelten die Efta-Staaten - darunter die Schweiz - mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay aus. Der Nationalrat lehnte es im Juni mit knappem Mehr ab und ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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