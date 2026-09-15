Pistoia - Für viele KMU gehören Kundengeschenke, Messeartikel oder kleine Aufmerksamkeiten für Mitarbeitende zum Marketingmix. Das Budget ist jedoch selten unbegrenzt, und gerade in kleinen Teams fehlt Zeit für lange Abstimmungen. Umso wichtiger ist ein schlanker Prozess: Ziel definieren, Empfänger eingrenzen, Gesamtkosten berechnen und nur Produkte auswählen, die zum konkreten Anlass passen. Werbegeschenke sollten deshalb nicht als spontane Restbudget-Ausgabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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