Basel - Der geplante Börsengang des Pflanzenschutz- und Saatgutherstellers Syngenta scheint voranzukommen. Syngenta habe auf vertraulicher Basis den Antrag auf einen Börsengang in Hongkong gestellt, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen bezieht. Demnach treibe Syngenta den Aktienverkauf voran, der durch die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten verzögert worden sei. Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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