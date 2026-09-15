Die Rheinmetall-Aktie hat die Marke von 1.000 € zurückerobert, notiert aber weiterhin fast 50% unter ihrem Rekordhoch von 1.988 €. Für eine nachhaltige Erholung ist die psychologische Kursmarke weniger wichtig als die Frage, wie viel Gewinn und Cashflow Rheinmetall aus seinem gewaltigen Auftragsbestand herausholen kann. Operativ stehen die Chancen gut - risikolos ist die Aktie dennoch nicht. Der neue Auftrag ist vor allem ein Signal Ein internationaler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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