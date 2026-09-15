Die SAP-Aktie hat ihre kräftige Erholung fortgesetzt und gestern +5,08% auf 186,26 € zugelegt. Seit dem Tief bei rund 128 € gewann die Software-Aktie damit etwa +45%. Nun rückt jedoch eine massive Widerstandszone knapp unter 200 € in den Mittelpunkt. Kann der Kurs auch diese Hürde überwinden? Chartanalyse zur SAP-Aktie Die SAP-Aktie hat den zuvor dominierenden Abwärtskanal mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung verlassen. Ausgehend von der Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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