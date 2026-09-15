https://www.bernecker.info/

Das Muster "schwache Halbleiter gleich starke Software" - und umgekehrt - bleibt intakt. Die Rally bei Sofware-Aktien gestern war unübersehbar. SAP arbeitet am Break um 190 € und steht vor einem bullischen Golden Cross (50 Tagelinie schneidet die 200 Tagelinie von unten nach oben). Heute versuchen die Halbleitertitel eine Stabilisierung in Asien.Ansonsten bleibt das Bild wackelig. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries erreichte im Tagesverlauf erstmals seit 2023 wieder die Marke von 5 %. Vermutlich wird die Fed morgen versuchen durch eine Zinserhöhung Druck von langen Ende zu nehmen. Ich bin gespannt ob das gelingt. Der DAX liegt heute Morgen unverändert im Markt. Öl bleibt fest um 108 $ für Brent mit festgefahrener Lage am Golf.Mizuho als auch Bank of America (bis Ende des Jahrzehnts könnten sich die KI-Investitionen auf über 3 Bio. $ verdreifachen.) stufen den Rückgang bei Halbleiterwerten als Kaufgelegenheit ein. Die Analysten verweisen darauf, dass trotz Diskussionen über eine mögliche Verlangsamung der KI-Entwicklung durch Anthropic und OpenAI die Capex-Pläne der KI-Labore und Cloud-Anbieter unverändert bleiben.Broadcom-Chef Hock Tan hält die jüngste Angst vor einem Einbruch der KI-Infrastrukturinvestitionen für unbegründet. Die Debatte um ein langsameres Tempo bei neuen Frontier-Modellen ändere nichts an Broadcoms Umsatzplänen für 2027 und 2028.Corning geriet am Montag mit fast 14 % Minus massiv unter Druck. Auslöser war die Ankündigung eines möglichen At-the-Market-Aktienprogramms über bis zu 2 Mrd. Dollar. Dabei kann Corning neue Aktien schrittweise direkt über den Markt verkaufen. Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine mögliche Verwässerung von Gewinn und Anteil je Aktie.Bank of America geriet am Montag mit gut 5 % unter Druck, nachdem CEO Brian Moynihan die Erwartungen für das Kapitalmarktgeschäft gedämpft hat. Der Handelsumsatz soll im dritten Quartal nur auf Vorjahresniveau liegen.Bei Deutz steht eine Kapitalerhöhung an. Das Bezugsrecht der Altaktionäre ist dabei ausgeschlossen. Die Kölner wollen bis zu 15,263 Millionen neue Aktien zu 11,70 € ausgeben. Das entspricht 10 % des Grundkapitals. Für unsere Kunden gibt es heute im Tagesverlauf ein Deutz-Update.Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unterVolker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe