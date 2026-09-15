Neben der Totale auch eine Seitenansicht filmen können? Das geht mit einem Feature auf Googles Pixel-Smartphones. Welche Möglichkeiten das für Aufnahmen und Livestreams eröffnet - und welche Einschränkungen gelten. Die Funktion "Verbundene Kameras" bei Pixel-Smartphones von Google ermöglicht es, kompatible externe Kameras, Actioncams und Webcams oder andere Pixel-Smartphones (ab Pixel 6) zum Aufnehmen oder Streamen mit dem Telefon zu verbinden. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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