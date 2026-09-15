Youtube bietet auf Smart-TVs einige Funktionen, die nur wenige Nutzer:innen kennen. Was du tun kannst, um dein Seherlebnis auf dem Fernseher deutlich zu verbessern. Das Videoportal Youtube ist für einige User:innen zur Haupt-Streaming-Plattform geworden. Dementsprechend konsumieren sie die Clips nicht nur auf dem Smartphone und dem PC, sondern auch gemütlich von der Couch aus auf dem Smart-TV. Und hier bietet Youtube auch einige praktische Features, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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