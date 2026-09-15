Zürich - Künstliche Intelligenz ist bei Schweizer KMU mittlerweile weit verbreitet, sorgt aber bislang kaum für grundlegende Veränderungen. Drei Viertel der Unternehmen nutzen KI bereits oder erproben sie. Dennoch erwarten zwei Drittel keine fundamentale Veränderung der Arbeitswelt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten KMU-Arbeitsmarktstudie der AXA hervorgeht. 35 Prozent der befragten KMU integrieren KI demnach bereits bewusst in ihre Unternehmensprozesse, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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