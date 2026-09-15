Bayer hat gestern einen richtig starken Handelstag hingelegt und sich wieder bis knapp an die 50-€-Marke geschoben. Dort wird es jetzt aber deutlich schwieriger. Der Bereich war über viele Jahre immer wieder wichtig und hat den Kurs mehrfach ausgebremst. Gleichzeitig bleibt Glyphosat das große Thema, denn in Missouri läuft gerade die nächste wichtige Runde um den Milliardenvergleich. Eine Widerstandszone, die schon Jahrzehnte alt ist Nach dem starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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